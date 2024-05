Ulm. Platzsturm und Party – der SSV Ulm kehrt nach 23 Jahren in die zweite Fußballbundesliga zurück. Die Spatzen setzten sich am Sonnabend mit 2:0 gegen Viktoria Köln durch und sind damit am drittletzten Spieltag Meister der dritten Liga. Als fünftem Klub gelang ihnen der Durchmarsch von der Regionalliga ins Unterhaus. (dpa/jW)