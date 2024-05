Leverkusen. Die Fußballerinnen von Bayern München haben ungeschlagen zum sechsten Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Zwei Spieltage vor Saisonende sicherten sich die Münchnerinnen durch ein 2:1 bei Bayer Leverkusen am Sonnabend die Schale zum zweiten Mal in Folge. Die Rivalinnen vom VfL Wolfsburg liegen unaufholbare sieben Punkte zurück. Gegen diese kann man am Donnerstag im DFB-Pokal-Finale noch das Double holen. (sid/jW)