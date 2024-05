Madrid. Die Weltranglistenerste im Tennis, Iga Świątek, hat zum ersten Mal das WTA-Turnier in Madrid gewonnen. Die Polin setzte sich am Sonnabend in einem dramatischen Finale gegen die an Position zwei gesetzte Titelverteidigerin Aryna Sabalenka aus Belarus 7:5, 4:6, 7:6 (9:7) durch. Für Świątek war es nach Doha und Indian Wells der dritte Titel in diesem Jahr. Im dritten Satz wehrte sie drei Matchbälle ab. In Madrid zeigte sich Świątek souverän und verlor bis zum Finale nur gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia einen Satz. (sid/jW)