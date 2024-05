Das Flüchtlingsdrama »Ich Capitano« ist in diesem Jahr großer Gewinner des italienischen Filmpreises David di Donatello. Der Film von Matteo Garrone (im Original: »Io Capitano«) über die Flucht zweier Afrikaner nach Europa bekam am Freitag abend in Rom insgesamt sieben Auszeichnungen – darunter in den Kategorien bester Film und beste Regie. Auf den zweiten Platz kam »Morgen ist auch noch ein Tag« (»C’è ancora domani«) von Paola Cortellesi mit sechs Preisen. Der Schwarz-Weiß-Film über eine römische Familie in den Nachkriegsjahren war vergangenes Jahr mit mehr als 4,5 Millionen Besuchern in Italiens Kinos mit Abstand der erfolgreichste Film. (dpa/jW)