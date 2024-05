Das dreistündige Drama »Sterben« von Matthias Glasner wurde beim Deutschen Filmpreis am Freitag abend mit der Goldenen Lola als bester Spielfilm ausgezeichnet. Insgesamt gewann der Film über eine zerrüttete Familie, der mit neun Nominierungen als Favorit ins Rennen ging, vier Auszeichnungen. Einen eindeutigen Abräumer gab es nicht: »Sterben« bekam auch den Preis für die beste Filmmusik (Lorenz Dangel). Zudem wurde Corinna Harfouch als beste Hauptdarstellerin geehrt, Hans-Uwe Bauer für die beste männliche Nebenrolle. Der Österreicher Simon Morzé wurde für seine Rolle als Weltkriegssoldat in »Der Fuchs« als bester Hauptdarsteller geehrt, seine Landsfrau Adele Neuhauser bekam die Lola als beste Nebendarstellerin im Drama »15 Jahre«. Bester Dokumentarfilm wurde »Sieben Winter in Teheran« von Steffi Niederzoll über eine zum Tode verurteilte junge Iranerin. Einen bewegenden Auftritt bei der Gala im Theater am Potsdamer Platz in Berlin hatte die 102jährige Margot Friedländer: »Ihr habt die Verantwortung, die Kraft des Films zu nutzen, damit so etwas nie wieder passiert«, appellierte die Holocaustüberlebende an die Filmbranche. (dpa/jW)