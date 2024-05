Tingshu Wang/REUTERS Produktionslinie für Erkältungsmittel in Beijing: BRD-Pharmamarkt weitgehend von Zulieferungen abhängig

China, so hat unlängst eine Untersuchung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit ergeben, ist inzwischen zu einer ökonomischen Supermacht aufgestiegen. 29 Prozent der weltweiten industriellen Wertschöpfung erfolgen in der Volksrepublik, das ist mehr als in den USA, Japan und Deutschland zusammen. Dadurch entstehen Abhängigkeiten, die nicht jedem gefallen, vor allem nicht jenen, die sich auf eine verstärkte Konfrontation mit dem asiatischen Giganten einstellen. »De-Risking« heißt das Zauberwort – Risikominimierung. Deutsche Unternehmen sollen ihre Abhängigkeit von Importen aus China vermindern, heißt es laut »China-Strategie« der Bundesregierung, die im Sommer 2023 aufgelegt wurde.

Klappt aber nicht so recht, meint das Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Im vergangenen Jahr hatte es die deutsche Außenhandelsstatistik unter die Lupe genommen, mehr als 14.000 Produktgruppen untersucht und auf »potentiell kritische Importabhängigkeiten« – wie es die Ökonomen des wirtschaftsnahen IW nennen – überprüft. Festgestellt wurde, dass in 200 Produktgruppen die Importe zu über 50 Prozent aus der Volksrepublik stammen. Dabei handelt es sich nicht nur um Fertigprodukte, wie etwa Laptops, sondern auch um Vorprodukte für die hiesige Industrie. Darunter sind auch Grundstoffe für die Herstellung von Medikamenten.

In einer kürzlich durchgeführten Nachfolgeuntersuchung ist Jürgen Matthes vom IW der Frage nachgegangen, ob die Ermahnungen der Bundesregierung Früchte getragen haben. Sein Ergebnis: Aus 200 sind nun 203 Produktgruppen geworden, bei denen die Einfuhren zu über 50 Prozent aus dem fernöstlichen Land stammen. Es habe Verschiebungen gegeben, aber kaum Veränderungen an der Gesamtsituation. Die Zahl der Produktgruppen, die zu über 75 Prozent aus der Volksrepublik importiert wurden, habe sich sogar von 77 etwas auf 83 erhöht.

Von den 203 Produktgruppen, die 2023 zu mehr als 50 Prozent aus China kamen, entfielen 85 auf den Sektor chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, 38 auf den Sektor Elektronik und je 24 auf die Sektoren Maschinen und Rohstoffe. Zu letzteren gehörten auch verschiedene seltenen Erden, die unter anderem für Elektromotoren und getriebelose Windkraftanlagen wichtig sind. Rohstoffe und chemische Grundstoffe, so das IW, stehen am Anfang der Wertschöpfungsketten. Ein Ausfall der Lieferketten könne daher gravierende Auswirkungen auf die hiesige Produktion haben.

Diese Abhängigkeiten können kritisch werden, »wenn China seine politischen Ziele verstärkt mittels wirtschaftlichen Zwangs durchzudrücken versuchen würde«, schreibt das Institut. Das ist interessant. Offensichtlich befürchtet man, dass das Land es dem Westen künftig mit gleicher Münze heimzahlen könnte. Im Augenblick ist es jedenfalls noch so, dass die USA und im geringeren Umfang ihre Verbündeten mit ökonomischen Druckmitteln gegenüber Dritten ihre Sanktionen gegen Staaten wie Kuba, Iran oder derzeit besonders Russland durchzusetzen versuchen. Aktuell wird in den USA zum Beispiel diskutiert, chinesische Banken, die nach Washingtoner Ansicht zu eng mit Russland zusammenarbeiten, von den Diensten der SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) auszuschließen. Über diese werden rund 90 Prozent der weltweiten grenzüberschreitenden Finanztransaktionen abgewickelt. Der Finanzdienstleister ist in Belgien ansässig, und dessen 25köpfiger Vorstand wird von Westeuropäern dominiert. Nur fünf Mitglieder – oder auch sieben, falls die Schweizer Neutralität noch ernst zu nehmen ist – gehören nicht zum westlichen Block.

Allerdings, so das IW, sei die Abhängigkeit nur ein potentielles Risiko. Wie weit dies real sei, lasse sich aus den Außenhandelsstatistiken nicht ablesen. Das Wissen über riskante Abhängigkeiten liege bei einzelnen Unternehmen und sei nicht unbedingt zugänglich. Manch relevante Information würde als Geschäftsgeheimnis gehütet. Der Staat müsse daher an dieser Stelle eingreifen, um an dieses Wissen zu gelangen und die möglichen kritischen Abhängigkeiten zu identifizieren. Eine »regierungsinterne Taskforce« sollte eine »detaillierte Risikoanalyse« erstellen. »Der Schutz der nationalen wirtschaftlichen Sicherheit steht hier über dem Recht auf Geheimhaltung für die Unternehmensmeldungen in der Außenhandelsstatistik«, fordert das IW. So ändern sich die Zeiten. Statt Zusammenarbeit gilt heute partielle Abschottung als erstrebenswert. Und China als »systemischer Rivale«, wie es bei der Bundesregierung heißt.