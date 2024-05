Hannes Draxler/APA/dpa

Am Sonntag wurde in einigen KZ-Gedenkstätten anlässlich des 79. Jahrestags der Befreiung der Opfer des Faschismus gedacht, so in den ehemaligen Lagern Bergen-Belsen, Dachau und Mauthausen in Österreich (Foto). Am 7. Mai 1945 erreichte die US-Armee das Konzentrationslager Mauthausen, etwa 200.000 Menschen waren dort und in etwa 40 Nebenlagern inhaftiert worden, rund die Hälfte wurde von den Nazis ermordet. Zahlreiche internationale Delegationen legten in diesem Jahr am ehemaligen Appellplatz Kränze nieder und warnten vor einem Wiedererstarken der Rechten. (jW)