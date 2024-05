Das Archiv der Avantgarden – Egidio Marzona (ADA) öffnet an diesem Sonntag als neuer Teil der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). »Das ist hier eine Sternstunde«, sagte SKD-Generaldirektion Marion Ackermann am Donnerstag. Das ADA sei kein reines Archiv, kein reines Museum, »sondern eine neuartige Institution dazwischen, ein Beispiel, wie man Museum auch denken kann«. Der Kunstsammler Marzona hatte 2016 seine Kunstsammlung von fast 1,5 Millionen Objekten an die SKD übertragen. Das Archiv der Avantgarden zählt zu den bedeutendsten Kollektionen von Werken und Dokumenten der künstlerischen Avantgarde des 20. Jahrhunderts. Es umfasst u. a. Briefwechsel, Filme, Plakate und Kunstwerke von Pablo Picasso, Ludwig Mies van der Rohe, Paul Klee, Andy Warhol und Joseph Beuys. (dpa/jW)