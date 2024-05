Der US-Gitarrist Duane Eddy ist tot. Eddy sei im Alter von 86 Jahren im US-Bundesstaat Tennessee an Krebs gestorben, wie sein Management am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Er habe eine »ganze Generation von Gitarristen« mit seiner Musik inspiriert, hieß es in der Mitteilung, und sei »der erste Gitarrengott des Rock and Roll« gewesen. Der 1938 im US-Bundesstaat New York geborene Eddy wurde für seine Instrumentalmusik mit einem speziellen »Twang«-Klang berühmt. (dpa/jW)