Anna Jörke/jW

Die OECD bescheinigte den im Zuge der Nelkenrevolution gegründeten Kooperativen Wirtschaftlichkeit. Keine Zukunft hatten sie, weil sie bekämpft wurden. Im Gespräch mit jW-Redakteurin Susanne Knütter berichtete der Historiker und Zeitzeuge António Louçã von der äußeren Einmischung in die Nelkenrevolution vor 50 Jahren. Seinen Ausführungen über den Strategiewechsel insbesondere der BRD nach vier gescheiterten Putschversuchen folgten 50 Besucher in der Berliner jW-Maigalerie und mehr als 700 Zuschauer an den heimischen Geräten. Zur Begrüßung sang Pablo Miró. (jW)