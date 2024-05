Lausanne. 36 Athletinnen und Athleten aus elf Ländern gehören dem Flüchtlingsteam für die Olympischen Spiele in Paris an. Zehn der am Donnerstag in die Auswahl des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) berufenen Starter haben in Deutschland eine sportliche Heimat gefunden. Das Team wird von 23 Männern und 13 Frauen gebildet, die in insgesamt zwölf Sportarten teilnehmen werden. Nach Rio 2016 und Tokio vor drei Jahren ist zum dritten Mal eine IOC-Flüchtlingsmannschaft bei Sommerspielen dabei. (dpa/jW)