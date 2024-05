Frankfurt am Main. Der belgische Radprofi Maxim van Gils hat die 61. ausgetragene Ausgabe des Eintagesklassikers Eschborn–Frankfurt gewonnen. Nach einem Hitzerennen am Mittwoch über gut 200 Kilometer setzte sich der 24jährige aus einer verbliebenen Gruppe von etwa 25 Profis durch und sicherte sich damit den Sieg in der hessischen Metropole. Alex Aranburu aus Spanien und ­Riley Sheehan aus den USA komplettierten an der Alten Oper das Podium. Die Strecke führte das Feld wie im Vorjahr zweimal auf den Feldberg. (dpa/jW)