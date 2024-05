Alexandre Meneghini/REUTERS

Zehntausende Kubaner haben am Mittwoch in Havanna den 1. Mai gefeiert. Nach Ansicht des Vorsitzenden des Gewerkschaftsbundes Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, zeige die Veranstaltung, »dass die Kubaner weiterhin fest und geeint hinter der sozialistischen Revolution stehen und ihre Ideale der Unabhängigkeit, Souveränität und sozialen Gerechtigkeit verteidigen«. Aufgrund der durch die harten Sanktionen der USA bewirkten Notlage musste die Kundgebung zum zweiten Mal ohne Parade in kleinerem Rahmen stattfinden. (jW)