New York/Tampa. Die New York Islanders und Tampa Bay Lightning haben in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockeyprofiliga NHL ein schnelles Ausscheiden verhindert. Die Islanders konnten am Sonnabend das vierte Spiel ihrer Best-of-seven-Serie gegen die Carolina Hurricanes nach zwei Verlängerungen für sich entscheiden. Mathew Barzal erzielte in der 82. Spielminute den 3:2-Siegtreffer. Die Islanders verkürzten in der Serie auf 1:3. Gleiches gelang den Tampa Bay Lightning mit einem 6:3-Erfolg gegen die Florida Panthers. Steven Stamkos und Brandon Hagel trafen doppelt für den Stanley-Cup-Sieger von 2020 und 2021. (dpa/jW)