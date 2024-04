Brüssel genehmigt Millionensubventionen für Kernreaktoren in Frankreich

epa Karaba/EPA_FILE/dpa Französisches Atomkraftwerk Cattenom nahe der deutschen Grenze

Brüssel. Die französische Regierung hat am Freitag grünes Licht der EU-Kommission für die Förderung »kleiner modularer Kernreaktoren« (SMR) erhalten. Staatliche Beihilfen im Umfang von 300 Millionen Euro für eine Tochterfirma des Energiekonzerns EDF wurden genehmigt. Aus beihilferechtlicher Sicht gebe es keine Einwände, erklärte die Brüsseler Behörde. Außerdem entspreche das Vorhaben den EU-Klimazielen. SMR sind leistungsschwächer als herkömmliche Atomreaktoren, dafür flexibler einsetzbar und billiger. Bislang sind sie nur in Russland im Betrieb. Bauprojekte gibt es aber etwa in Argentinien, Kanada, China und Südkorea. Wegen des Widerstands der BRD, aber auch Österreichs und Luxemburgs, war die Kernenergie auf EU-Ebene lange nicht als grüne Technologie eingestuft worden. Auf Druck von Frankreich hat die EU-Kommission ihre Förderrichtlinien aber angepasst. Im Februar erkannte sie offiziell »den potenziellen Beitrag von SMR zur Verwirklichung der Energie- und Klimaziele des europäischen Grünen Deals an«. (AFP/jW)