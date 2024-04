Die Schauspielerinnen Lily Gladstone (37) und Eva Green (43) sind Teil der Jury, die beim Filmfestival Cannes dieses Jahr über die Goldene Palme entscheidet. Das gab die Pressestelle des Festivals am Montag bekannt. Die US-Amerikanerin Gladstone wurde mit Martin Scorseses »Killers of the Flower Moon« bekannt, der vergangenes Jahr Premiere in Cannes feierte. Green wurde mit Bernardo Bertoluccis Film »Die Träumer« populär. Vorsitzende der Jury ist Regisseurin Greta Gerwig (»Barbie«). Das Festival findet vom 14. bis 25. Mai statt. (dpa/jW)