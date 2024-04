In Berlin haben am Montag vormittag Hunderte Menschen gegen die Schließung zweier queerfeministischer Jugendzentren wegen privater Palästina-Solidarität der Beschäftigten vor dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg (Foto) demonstriert. Ohne Vorankündigung hatte Kriminalkommissar Max Kindler (CDU), nun Bezirksstadtrat für die Bereiche Jugend, Familie und Gesundheit, dem Träger der Zentren, Frieda e. V., am 19. April eine fristlose Kündigung erteilt. Die Demonstrierenden prangern neben der Repression gegen Beschäftigte auch Kürzungen im sozialen Bereich an. (jW)