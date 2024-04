Pedro Nunes/REUTERS

Vor 50 Jahren beendete in Portugal ein Militärputsch die älteste Diktatur in Europa. Der faschistische Staat, der auf dem Ausgleich der Interessen von Industrie und Großgrundbesitzern beruhte, von der Kirche gestützt und von einem repressiven Geheimdienst- und Polizeiapparat stabilisiert wurde, fiel. Es folgten anderthalb Jahre Revolution, in denen das Volk Großgrundbesitzer enteignete, Fabriken und leere Wohnungen besetzte. Mit Singen der Revolutionshymne »Grândola, Vila Morena« wurde in der Nacht zu Donnerstag in ganz Portugal an die Nelkenrevolution erinnert. (jW)