AfD-Wahlkampf zunächst ohne Krah

Michael Kappeler/dpa Ein ganz bescheidener Mann für vielleicht nicht alle Fälle: Maximilian Krah (Berlin, 24.4.2024)

Berlin. Der AfD-Europaabgeordnete Maximilian Krah bleibt trotz der aktuellen Spionagevorwürfe gegen einen seiner Mitarbeiter Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl. Bei einem Krisengespräch vereinbarten die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla am Mittwoch in Berlin mit Krah, dass er auf einen ersten ursprünglich am Wochenende geplanten Wahlkampfauftritt zur Europawahl verzichten soll. Außerdem sollen fertig produzierte Wahlvideos mit Krah nicht ausgestrahlt werden, wie aus der Parteispitze bestätigt wurde. Auch Plakate mit Krah soll es nicht geben. Weitere Konsequenzen wurden nicht angekündigt. Krah sagte nach dem Treffen, er habe sich kein persönliches Fehlverhalten vorzuwerfen. (dpa/jW)