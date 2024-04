Kevin Lamarque/REUTERS

Befürworter des Menschenrechts auf legale Schwangerschaftsabbrüche haben sich am Mittwoch (Ortszeit) vor dem Supreme Court in Washington versammelt (Foto). Dort hörten die Richter Argumente des von den Republikanern unterstützten, fast vollständigen Verbots von Schwangerschaftsabbrüchen – selbst in medizinischen Notfällen – in Idaho an. Der »Emergency Medical Treatment and Active Labor Act«, der Notaufnahmen verpflichtet, Patienten unabhängig von ihrer Zahlungsfähigkeit zu stabilisieren, könnte durch das restriktive Gesetz außer Kraft treten. (jW)