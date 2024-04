Hisbollah beschießt Grenzgebiet in Israel

Marwan Naamani/dpa Boden-Luft-Raketenbatterie des Typs Sam 6 auf einer Militärausstellung im Libanon (Baalbek, 26.8.2023)

Beirut. Die Hisbollah-Miliz hat nach eigenen Angaben vom Libanon aus Dutzende Raketen auf den Norden Israels abgefeuert. Den Angriff auf militärische Ziele bezeichnete die Miliz in einer Mitteilung am Montag abend als Vergeltung für israelische Luftangriffe. Am Sonntag war eine israelische Drohne von einer Boden-Luft-Rakete getroffen worden und auf libanesischen Boden gestürzt. Kampfflugzeuge hätten die Abschussbasis, von der aus die Rakete abgefeuert worden sei, angegriffen, teilte Israels Militär mit. Ob die Gefechte vom Sonntag im Zusammenhang mit dem Raketenangriff erfolgten, war zunächst unklar. Seit dem Beginn des Gazakriegs schießt die mit dem Iran verbündete Hisbollah aus dem Libanon mit Raketen, Artillerie- und Panzerabwehrgranaten auf den Norden Israels. Bei den Schusswechseln im Grenzgebiet wurden bislang rund 280 Angehörige der Miliz getötet. Auch auf israelischer Seite gab es seitdem mehrere Todesopfer. (dpa/jW)