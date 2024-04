IMI-Analyse

Für die Analysereihe der Informationsstelle Militarisierung (IMI) haben sich Özlem Alev Demirel und Jürgen Wagner mit dem »Umschalten auf Kriegswirtschaft« in der EU beschäftigt. Während die Anfang März von der EU-Kommission vorgelegte »European Defence Industrial Strategy« (EDIS) konkrete Ziele formuliere, beschäftige sich das »European Defence Industry Programme« (EDIP) mit den entsprechenden Maßnahmen zur Umsetzung. Es gehe dabei »um nicht weniger als die Fähigkeit zur ›Massenproduktion‹ von Rüstungsgütern und den forcierten Aufbau eines europäischen Rüstungskomplexes, um international stärker in Konkurrenz treten und die eigenen Interessen ›besser‹ durchsetzen zu können«. Die Ironie dabei sei, dass ausgerechnet die »ansonsten neoliberal bis ins Mark« auftretende EU-Kommission sich im Rahmen des EDIP Eingriffe in die »Freiheit des Marktes« vorbehalte. (jW)

IMI-Analyse, Nr. 23/2024, 6 Seiten, Bezug: Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V., Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen, kostenloser Download: www.imi-online.de

Position

Zahlreiche Beiträge der aktuellen Ausgabe des Magazins der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) befassen sich anlässlich der bevorstehenden EU-Parlamentswahl kritisch mit der Europäischen Union. Außerdem: Informationen über aktuelle Aktionen der SDAJ, ein Interview mit der neugegründeten SchülerInnengewerkschaft Bottrop, Berichte aus dem Alltag der Lohnarbeit. (jW)

Position. Magazin der SDAJ, Heft 2/2024, 46 Seiten, 1,70 Euro, Bezug: Verein Position e. V., Hoffnungstraße 18, 45127 Essen, E-Mail: position@sdaj-netz.de

Antifa

In der neuen Ausgabe des Magazins der VVN-BdA diskutiert Gerd Wiegel die Frage, ob der Aufstieg der AfD ins Stocken geraten ist. Jürgen Weber erläutert die »sichtbare Bündnisarbeit« der Konstanzer VVN-BdA. Ulrich Schneider schreibt über antifaschistische Orden, Mitglieds- und Ehrenzeichen in den Archiven des Verbandes: »Tatsächlich besaßen solche Abzeichen für die Mitglieder früherer Jahre große Symbolkraft.« Christiane und Georg Chodinski erinnern an die im Februar in Hamburg verstorbene Antifaschistin Ilse Jacob. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, Mai/Juni 2024, 35 Seiten, 3,50 Euro, Bezug: VVN-BdA e. V., Magdalenenstr. 19, 10365 Berlin, E-Mail: antifa@vvn-bda.de