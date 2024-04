Themba Hadebe/AP/dpa

In Südafrika ist am Sonnabend an das Ende der Apartheid vor 30 Jahren und die ersten demokratischen Wahlen erinnert worden. »Südafrika ist heute ein unendlich besserer Ort als vor 30 Jahren«, sagte Präsident Cyril Ramaphosa in seiner Festrede vor einem begeisterten Publikum in Pretoria (Foto). Er lobte die Erfolge seiner Partei, des African National Congress (ANC), der eine Landreform vorangetrieben und die Infrastruktur ausgebaut habe. Der ANC regiert das Land, seit 1994 nach Ende des Apartheidregimes erstmals freie Wahlen stattfanden. (AFP/jW)