Roland Hartig

Der Aldi-Einkauf kann warten. Geht sowieso immer viel zu schnell an den Kassen des Supermarkts – Tüte vollpacken, Geldkarte rausholen, bezahlen, alles gleichzeitig. Ja, der Konsumrausch muss warten, wenn solch ein Schmuckstück auf dem Parkplatz steht. Dann lieber erst mal einen Gang runterschalten und in Erinnerungen schwelgen. Der 500er Trabi, auch P 50 genannt, war mit gerade mal 20 Pferdestärken in den 50ern ein hochmodernes Auto, auch wenn er mit nur zwei Takten lief. Und er sah dazu noch echt knuffig aus – da stinken die so gewollt böse dreinblickenden Teslas und BMWs des motorisierten Einheitsbreis heutzutage voll ab dagegen. Klar, so ein Trabi muss aufs Bild gebannt werden. Dachte sich auch Roland Hartig, der die Szene in Ribnitz-Damgarten fotografierte. Er nahm mit seinem Bild am jW-Fotowettbewerb 2023 teil, wählte das Thema: »Zurück in die Zukunft« für seine Einsendung. Die diesjährige Fotosaison sei hiermit eröffnet, also los geht’s: Kamera geschnappt, Bilder geschossen und ab damit zu junge Welt!