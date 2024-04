Der Filmregisseur und -produzent Michael Verhoeven ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren, wie sein Sohn Simon Verhoeven Bild am Freitag sagte. Demnach starb der Filmemacher zu Wochenbeginn und wurde bereits beigesetzt. Verhoeven kam 1938 in Berlin zur Welt und wuchs in München auf. Sein Vater war der Regisseur Paul Verhoeven, die Mutter die Schauspielerin Doris Kiesow. Neben einem Medizinstudium und der Tätigkeit als Arzt arbeitete Verhoeven in den 50er und 60er Jahren als Schauspieler, ehe er Ende der 60er Jahre als Filmregisseur begann. Sein früher Film »Paarungen« erhielt den Bundesfilmpreis. Später drehte er etwa »Gefundenes Fressen« mit Heinz Rühmann und Mario Adorf. Erfolgreich waren seine Filme »Die weiße Rose« (1982) und »Das schreckliche Mädchen« (1990). Der Film über eine Schülerin, die zur Geschichte ihres Heimatortes während der Nazizeit recherchiert, wurde für den Oscar nominiert und erhielt den British Academy Film Award. Verhoeven drehte auch eine Reihe von Fernsehfilmen wie »Schlaraffenland« oder »Mutters Courage« sowie mit Senta Berger in der Hauptrolle die Serie »Die schnelle Gerdi«. Verhoeven und Berger waren seit 1966 verheiratet. (AFP/jW)