Pedro Nunes/REUTERS Erinnerung an eine glückliche Revolution: Feier auf der Avenida da Liberdade am Donnerstag

Die zentrale Avenida da Liberdade in Lissabon gleicht sonst einer mehrspurigen Stadtautobahn. Am Donnerstag, zum 50. Jahrestag der portugiesischen Revolution, war davon nichts mehr zu spüren. Bereits vormittags fand zum 45. Mal ein »Lauf der Freiheit« statt. An dessen Ende präsentierte sich die Associação 25 de Abril mit einem der ikonischen Panzerwagen vom Typ »Chaimite«, die vor 50 Jahren auf seiten der Bewegung der Streitkräfte (MFA) im Einsatz waren. Die Assoziation sucht die Werte der Revolution zu verteidigen. António, der an diesem Tag mit seinen Vereinskollegen den Panzerwagen für Interessierte öffnet, war damals als Soldat im Kolonialkrieg in Mosambik eingesetzt, wie er gegenüber jW erklärt. »Man hatte Angst damals«, stellt er über die Diktatur fest. Dazu kam das entsetzliche Sterben in den Kolonialkriegen, das die MFA zum Putsch trieb. Die Revolution stürzte zwar die Diktatur, beendete aber nicht das Morden in den Kolonien, erzählt António. Es dauerte, bis auch dort die geänderten Machtverhältnisse durchgesetzt wurden.

Später wird António mit seinen Kollegen und weiteren Mitgliedern der MFA mit dem »Chaimite« traditionell die Demonstration anführen. Zum Startpunkt am oberen Ende der Avenida pilgerten inzwischen kontinuierlich Menschen mit roten Nelken. Überhaupt wurden an jeder Ecke der Avenida rote Nelken angeboten. Kartonweise brachten Lissabonner Mitglieder der Kommunistischen Partei Portugals (PCP) diese aus ihrer Zentrale an der Avenida.

Zu Beginn der Gedenkdemonstration am frühen Nachmittag war die Avenida bereits in voller Länge gefüllt. Am Ende sollten es mehrere hunderttausend Teilnehmer sein, wie unterschiedliche Quellen berichteten. Die Parade unter dem Motto »25. April jetzt und immer – Faschismus nie wieder« zog sich über mehrere Stunden unter feierlichem Jubel durch die Stadt. Die unzähligen beteiligten Gruppen füllten die ausgelassene Stimmung mit Inhalt. Migrantische Gruppen machten auf die Situation von Papierlosen in Portugal aufmerksam, forderten deren Legalisierung. Andere verlangten bezahlbaren Wohnraum, Brot, höhere Renten und Löhne, soziale Gerechtigkeit. Vielfach präsent war auch der Krieg in Gaza. »Frieden ja – Krieg nein« und »Free Palestine« hallte es durch die Avenida. Auch die Solidarität mit der Westsahara war erkennbar.

Einen großen Block, weithin sichtbar wegen der unzähligen roten Fahnen, bildete die Kommunistische Jugend (JCP), die auf Höhe der PCP-Zentrale mit Tausenden Teilnehmern »Grândola Vila Morena« anstimmte. Gruppen aus den ehemaligen Kolonien Portugals bezogen sich auf die Dekolonisierung im Zuge der Revolution. Dass von der Freiheit nicht überall viel übrig blieb, zeigte ein Protest von Exilguineern, die vor einem Luxushotel in der Avenida gegen den Präsidenten Guinea-Bissaus demonstrierten. Gegenüber jW empörte man sich, es sei eine Frechheit, dass Portugals Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa von der konservativen PSD den Diktator Umaro Sissoco Embaló einlud. »Dieser unterdrückt unser Volk.« Die Polizei zog vor dem Hotel eine mit Gummigeschossen bewaffnete Motorradeinheit zusammen.

Wie es um die Errungenschaften der Revolution steht, machte die PCP bereits am Vortag deutlich. Die Partei lud zu einem Fest im Stadtteil Penha de França. In einer Rede wies man darauf hin, dass viele Errungenschaften der Revolution später verlorengingen oder bis heute weiter verteidigt werden müssten. Man sehe die Revolution gleichzeitig als Auftrag für die Gegenwart: Sei es beim Kampf gegen die zunehmende soziale Ungleichheit im Land, dem Wiedererstarken faschistischer Parteien oder der zunehmenden Kriegsgefahr.