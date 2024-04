Wienold/IMAGO Das Wunderkind: Dommaraju Gukesh

Das WM-Kandidatenturnier 2024 in Toronto wird als eines der spannendsten überhaupt in die Schachhistorie Einzug halten. Nach zwölf der insgesamt 14 Runden lagen der zweimalige Sieger Jan Nepom­njaschtschi (Russland), der erst 17jährige Inder Dommaraju Gukesh und Hikaru Nakamura (USA) mit je 7,5 Zählern punktgleich vorn, während Fabiano Caruana (USA), Herausforderer 2018, einen halben Punkt dahinter lauerte. In der 13. Runde gelang es Gukesh, gegen Alireza Firouzja (Frankreich) aus leicht nachteiliger Position die Partie noch zu gewinnen. Dies brachte ihm einen halben Punkt Vorsprung ein, denn Nepom­njaschtschi und Nakamura trennten sich unentschieden. Caruana gewann gegen Rameshbabu Praggnanandhaa (Indien) und holte Nakamura und Nepomnjaschtschi ein.

Der Zufall wollte es, dass in der letzten Runde in den Begegnungen Nakamura gegen Gukesh und Caruana gegen Nepomnjaschtschi alle vier Sieganwärter aufeinandertrafen. Diese perfekte Dramaturgie mit gleich zwei Endspielen veranlasste Nakamura, der als »GMHikaru« auf Youtube 2,33 Millionen und auf Twitch 1,9 Millionen Follower hat, »ein großes Lob an die Drehbuchautoren« für den Showdown auszusprechen. Der führende Gukesh konnte sich mit einem Sieg gegen den mit Weiß spielenden Nakamura das Ticket zum WM-Kampf sichern, während ihm ein Remis mindestens für einen Stichkampf gegen den etwaigen Sieger der Partie Caruana–Nepomnjaschtschi reichen würde. Nakamura, der in seinen vorhergehenden Weißpartien stets 1.e4 gespielt hatte, versuchte, mit 1.d4 zu überraschen. Doch Gukesh zeigte sich gut vorbereitet. Mit Akkuratesse gelang es ihm, das Gewinnpotential seines Opponenten zu reduzieren. Der 36jährige Nakamura versuchte alles, um Gukesh zu überlisten, aber nach 71 Zügen standen sich nur noch die beiden blanken Könige gegenüber – Remis.

Am Nebenbrett war die Spannung kaum zu überbieten. Beide Spieler rochierten lang in der Ragosin-Variante des Damengambits und gingen damit ein erhebliches Risiko ein. Caruana erlangte im Mittelspiel einen Vorteil, den er kontinuierlich zu einer Gewinnstellung ausbaute. In Zeitnot strauchelte er jedoch mit 39.Lh7?, was die Chance zum Qualitätsopfer 39...Txh7! 40.Dxh7 Dxg5 eröffnete. Statt dessen hätte das solide 39.Lc2! für Caruana zum Sieg und damit zum Stichkampf geführt. Der Weltranglistenzweite stand zwar weiter auf Gewinn, doch war der volle Punkt nur noch mit Computerpräzision zu erreichen. Nach wechselseitigen Fehlern ging das packende Duell in ein Damenendspiel mit einem Mehrbauern für Caruana über, der sich aber nicht verwerten ließ. Nach 109 Zügen mussten sich beide Kämpfer mit einem Remis und den Plätzen drei und vier abfinden.

Der am 29. Mai 2006 geborene Gukesh avancierte damit im Alter von 17 Jahren zum jüngsten WM-Herausforderer aller Zeiten. Den bisherigen Rekord hielt Garri Kasparow, der sich 1984 als 21jähriger für seinen ersten WM-Kampf gegen Anatoli Karpow qualifizierte. Gukesh eroberte auch den sechsten Platz in der Weltrangliste und rangiert damit direkt vor dem amtierenden Champion Ding Liren (China), auf den er Ende des Jahres im WM-Match treffen wird. Sollte Ding Liren – wie im letzten Jahr Magnus Carlsen - nicht antreten, würde der nach Wertung zweitplazierte Nakamura gegen ihn den Titelkampf bestreiten.

Santosh Gujrathi Vidit – Dommaraju Gukesh, WM-Kandidatenturnier, 8. Runde, Toronto, 08.04.2024, Italienisch – Giuoco Piano

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.d3 a6!? (4...Lc5 5.c3 O-O 6.O-O d6 wäre die Normalfortsetzung, um in das Giuoco Piano – »das ruhige Spiel« – der Italienischen Partie einzulenken.) 5.O-O h6?! (Für zwei Randbauernzüge in Folge, die nichts für die Figurenentwicklung leisten, würden Schachnovizen getadelt werden. Gukesh verhindert 6.Lg5 und bringt den immer gut präparierten Vidit aus seiner Vorbereitung.) 6.a4?! (Vidit hätte entweder 6.c3 oder unmittelbar 6.Le3 spielen sollen.) 6...Lc5 7.Le3 d6 8.Sbd2 O-O 9.c3 Te8 10.b4 Lxe3 11.fxe3 Le6 12.b5? (Nach diesem unglücklichen Vorpreschen neigt sich die Waagschale zugunsten des Nachziehenden. Vidit musste sofort 12.Lxe6 Txe6 13.Dc2 ziehen.) 12...Sb8 (Gukesh will diesen Springer über d7 auf das nun zugängliche Feld c5 manövrieren, wobei 12...Lxc4 13.Sxc4 Sb8 auch in Betracht kam.) 13.Lxe6 Txe6 14.Dc2 Sbd7 15.d4 (Besser war 15.c4.) 15...De8 16.Tae1? (Nötig war 16.d5 Te7 17.c4, um den Damenflügel abzuriegeln.) 16...axb5! (Gukesh ergreift die Chance zur Öffnung der a-Linie sofort.) 17.axb5 Ta5! (Damit offenbart sich eine Konsequenz von 12.b5? Schwarz attackiert den weißen Bauern b5 und nutzt den Tempogewinn für die Verdoppelung auf der offenen Magistrale.) 18.c4 Da8 19.h3 (Vidit versucht, seinen König zu evakuieren.) 19...Te8 20.Kh2 b6 21.Tf2 Ta2 -/+ 22.Dd3 Ta3 23.Db1 Da4 24.Sh4 Ta8! 25.Sf5 Kf8 (26.Se7+ wird verhindert.) 26.Tef1 (Die Turmverdoppelung auf der f-Linie kann dem schwarzen König nichts anhaben. Gukesh fällt mit seinen Schwerfiguren ins weiße Camp ein.) 26...Ta1 27.Dd3 (Das Endspiel nach 27.Dxa1 Txa1 28.Txa1 Txa1 ist klar vorteilhaft für Schwarz, aber Weiß hätte noch kämpfen können.) 27...Db4 28.Txa1? (28.Sb1) 28...Txa1 29.c5? (Nach diesem Patzer ist es aus. Erforderlich war 29.g4.) 29...bxc5 30.Sc4 (30.dxc5 Sxc5 -+) 30...De1! -+ 31.Te2 Dg1+ 32.Kg3 Sh5+ 33.Kh4 Sdf6! (Damit wird sowohl der Springer h5 gedeckt als auch 34...g5# gedroht.) 34.Sxh6 (Verzweiflung) 34...Dh2! (34...gxh6 gewann auch, aber Gukesh stellt lieber gleich die Mattdrohung 35...Dg3# auf.) 35.Sf5 Tf1! 36.g4 Txf5! (Mit diesem schönen Damen- und Qualitätsopfer droht Gukesh zwei verschiedene Matts: Nimmt Weiß mit 37.Txh2 die großzügig dargebotene Dame, macht 37...g5# dem weißen Monarchen den Garaus. Schlägt der Anziehende hingegen den Turm mit 37.gxf5, setzt die Dame den Schlusspunkt: 37...Dg3#.) 37.exf5 (Die einzige Möglichkeit, die Partie noch etwas fortzusetzen.) 37...Dg3+ 38.Kg5 Sh7+! (Der Schlussakkord! Mit dem unabwendbaren Matt vor Augen muss Vidit aufgeben. Auf 39.Kxh5 folgt 39...Dxh3#.) 0:1.