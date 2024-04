Der Oberste Gerichtshof von New York hat das Vergewaltigungsurteil gegen den ehemaligen Filmproduzenten und Mitbegründer der Produktionsfirma Miramax, Harvey Weinstein, aufgehoben und eine Neuverhandlung angeordnet. Zur Begründung verwiesen die Richter am Donnerstag auf Verfahrensfehler während des Prozesses. Weinstein war 2020 in New York wegen sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. (AFP/jW)