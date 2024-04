Nick Brauns/jW

Anlässlich des 70. Geburtstags von Mumia Abu-Jamal haben Aktivisten am Mittwoch abend mit einem Fahrradkorso durch Berlin und einer Kundgebung vor der US-Botschaft auf das Schicksal des afroamerikanischen Journalisten aufmerksam gemacht. Das frühere Mitglied der Black Panther Party, dessen Kolumnen auch in jW erscheinen, ist seit 42 Jahren unter falschen Beschuldigungen in den USA inhaftiert. Das Todesurteil wurde zwar infolge internationaler Proteste in lebenslängliche Haft umgewandelt. Doch heute sei Abu-Jamals Leben aufgrund seiner in Haft stark angeschlagenen Gesundheit akut in Gefahr, wurde gewarnt (Foto). Auch in den USA und anderen Ländern gab es Proteste für Abu-Jamals Freilassung. (nb)