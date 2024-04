Die Choreografin, Tänzerin und Opernregisseurin Sasha Waltz erhält den mit 20.000 Euro dotierten deutschen Tanzpreis 2024. Waltz habe seit Beginn der Neunzigerjahre die Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes maßgeblich geprägt, hieß es am Mittwoch in der Laudatio des Dachverbandes Tanz Deutschland. Die heute 61jährige hatte von 1999 bis 2004 als Choreografin mit anderen die Schaubühne am Lehniner Platz geleitet. Zusammen mit ihrem Lebens- und Arbeitspartner Jochen Sandig habe sie dem Tanz immer wieder neue Räume erschlossen, hieß es in der Laudatio. Der Preis wird am 12. Oktober im Aalto-Theater in Essen verliehen. (dpa/jW)