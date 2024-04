Drei Kunst- und Kulturschaffende aus Europa und Lateinamerika erhalten in diesem Jahr die Goethe-Medaille. Preisträgerinnen sind die literarische Übersetzerin und Dolmetscherin Claudia Cabrera (Mexiko), die Kulturmanagerin Iskra Ge­shoska (Nordmazedonien) und die Theatermacherin Carmen Romero Quero (Chile), wie das Goethe-­Institut am Mittwoch mitteilte. Die Goethe-Medaille ist die wichtigste Auszeichnung der auswärtigen Kulturpolitik in der Bundesrepublik. Die Auszeichnungen sollen am 28. August – dem Geburtstag des Dichters Johann Wolfgang von Goethe – in Weimar verliehen werden. (dpa/jW)