Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS Warten auf den Angriff: Ukrainischer Soldat mit Artilleriegranaten in der Region Donezk (20.4.2024)

Die Frontlinie im Ukraine-Krieg ist im Moment etwa 1.000 Kilometer lang, und die Ukraine hat offenkundig Mühe, sie in ihrer Gesamtheit zu halten. Das Problem sind dabei nicht nur die Defizite bei der Ausrüstung der Ukraine mit schweren Waffen und Munition. Es ist vor allem der Mangel an Soldaten. Über die Schwere der ukrainischen Verluste berichtete bei der Anhörung über das neue verschärfte Mobilisierungsgesetz vor kurzem der ukrainische General Jurij Sodol im Parlamentsplenum. Da war die Rede von Kompanien, die bei einer Sollstärke von 80 Mann normalerweise einen Frontabschnitt von einem Kilometer sichern sollten – aber wie sollten sie das tun, fragte Sodol, wenn von den 80 Mann nur noch 20 am Leben sind? In einem anderen Fall sei von den drei Soldaten, die eine bestimmte Position westlich von Bachmut zu verteidigen hatten, »keiner geflohen«, aber auch keiner am Leben geblieben. Solche Beispiele gibt es viele.

Die Ukraine und auch westliche Experten rechnen damit, dass Russland irgendwann im späteren Frühjahr oder frühen Sommer seine Truppen soweit verstärkt haben könnte, dass es an irgendeinem Frontabschnitt zur befürchteten Sommeroffensive antreten könnte. Die Soldaten dazu hätte es vermutlich: Nach amtlichen russischen Angaben melden sich Monat für Monat etwa 30.000 neue Soldaten freiwillig. Die Gesamtstärke der russischen Kräfte in der Ukraine wurde vor kurzem von US-Seite auf etwa 470.000 geschätzt, das ist ungefähr die Hälfte mehr, als die Ukraine aufbieten kann.

Nur: Wo wird der russische Schlag kommen, mit dem alle rechnen? Am wenigsten wahrscheinlich scheint ein erneuter Vorstoß aus Nordosten auf Kiew durch die Gebiete Sumi und Tschernigiw. Auf dieser Route hatte Russland den Vorstoß 2022 schon einmal versucht, war aber unter anderem an dem unübersichtlichen Gelände gescheitert, das die Operationsmöglichkeiten gepanzerter Kräfte wegen der dort vorhandenen Sümpfe und Wälder einschränkt.

Nächste Option wäre ein hypothetischer Versuch, die Millionenstadt Charkiw zu erobern. Für eine solche Option spräche nach Ansicht von Militärs das offenere Gelände, dagegen allerdings die Schwierigkeit, im direkten Angriff eine dichtbebaute Großstadt zu attackieren. Auch das hatten russische Verbände in der Anfangsphase des Krieges schon einmal versucht, waren damit aber gescheitert. Alternativ könnte Russland nach Ansicht der Kiewer Strategen einen großangelegten Umfassungsangriff starten, um Charkiw einzuschließen und die ukrainischen Truppen angesichts der Gefahr eines Kessels zu zwingen, die zweitgrößte Stadt des Landes von sich aus zu räumen. Aus dieser Perspektive könnten die verstärkten russischen Angriffe gegen die Infrastruktur von Charkiw und Umgebung – Kraftwerke, zuletzt auch den Fernsehturm – dem Ziel dienen, die Stadt für die Zivilbevölkerung unbewohnbar zu machen und sie zur rechtzeitigen Flucht ins Innere der Ukraine zu veranlassen. Gegenüber einer nur noch von gegnerischen Truppen bevölkerten Stadt könnten Hemmungen wegen der Nebenwirkungen der reichlich vorhandenen und in der Ukraine gefürchteten Gleitbomben auf zivile Bewohner wegfallen.

Eine Eroberung von Charkiw ließe sich auf russischer Seite als Realisierung eines wesentlichen Kriegsziels darstellen, zumal die Stadt in der russischen Sprachregelung ohnehin als eigentlich russisch gilt. Ihre Einnahme würde sicherlich das industrielle Potential der Ukraine erheblich schwächen, Russland aber seinem strategischen Ziel, die westliche Bedrohung seiner Grenze zumindest abzudrängen, nicht viel näherbringen – Charkiw liegt nur 30 Kilometer von der ukrainisch-russischen Grenze entfernt.

Als wahrscheinlichstes Angriffsgebiet sieht die überwiegende Mehrheit der ukrainischen Kommentatoren dagegen das Donbass. Hier finden die aktuellen Kämpfe statt, die im Hinblick auf einen künftigen Großangriff trotz der eingeschränkten Geländegewinne als Zermürbung der vorhandenen ukrainischen Befestigungen verstanden werden könnten. Eine Offensive im Donbass ließe sich politisch als »Befreiung« der Bezirke Donezk und Lugansk in ihren historischen Verwaltungsgrenzen und damit als ein vergleichsweise begrenztes Kriegsziel darstellen. Strategisch würde Russland aber auch dadurch nicht viel gewinnen.

Anders wäre dies bei einem eventuellen Versuch, im Bezirk Saporischschja einen Vorstoß nach Norden in Richtung der gleichnamigen Großstadt und auf das Industriegebiet Saporischschja-Dnipro zu unternehmen. Hier würde Russland im Erfolgsfall die Chance winken, den relativ schmalen Gebietsstreifen zu erweitern, den es 2022 erobert und 2023 mit Erfolg verteidigt hat, und außerdem die gesamten ukrainischen Truppen im Donbass mit der Einschließung zu bedrohen. Aber an diesem Abschnitt stehen den russischen Kräften tendenziell die eigenen tiefgestaffelten Minenfelder der sogenannten Surowikin-Linie im Weg. Sie für den Angriff wieder zu räumen, würde den Streifen entlang der Küste aber für den Fall eines Misserfolgs wieder verwundbar für einen ukrainischen Gegenstoß machen. Es wäre also ein Spiel mit hohem Risiko.

Das strategisch sicherlich begehrlichste Ziel einer russischen Offensive scheint gegenwärtig allerdings völlig außer Reichweite: der Rest der Schwarzmeerküste westlich des Dnipro bis nach Odessa. Hierzu fehlen Russland die Möglichkeiten, Übergänge über den Fluss zu sichern. Und eine amphibische Landung im Raum Odessa scheint nach den schweren Verlusten der russischen Schwarzmeerflotte gerade an Landungsschiffen ausgeschlossen.