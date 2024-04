Stefan Jeremiah/AP/dpa

An den Hochschulen der USA mehren sich die Proteste gegen das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza. Vor der Columbia-Universität in New York wurde ein Zeltlager errichtet (Foto), um zu erreichen, dass Washington seine Waffenhilfe für Israel einstellt und eine Friedenslösung gefunden wird. In der Nacht auf Dienstag wurde es von der Polizei geräumt. Bisher haben aber repressive Maßnahmen und abfällige Äußerungen von Offiziellen bis hin zu Präsident Joseph Biden die Studenten nicht abgehalten, in immer größerer Zahl an den Kundgebungen teilzunehmen. (jW)