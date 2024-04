Bremerhaven. Die Eisbären Berlin sind in der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft bei den Fischtown Pinguins erstmals in Führung gegangen. Der Rekordchampion gewann am Sonntag das dritte Match in Bremerhaven nach zweimaliger Verlängerung mit 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Mit 98 Minuten war es das längste Finalspiel der DEL-Geschichte. Die Eisbären benötigen noch zwei Erfolge für den zehnten Titel. Am 23. April wird in Berlin das vierte Match des bislang hochklassigen Play-off-Finales stattfinden. (dpa/jW)