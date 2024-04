Stuttgart. Die ehemalige Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina hat zum ersten Mal das Sandplatztennisturnier in Stuttgart gewonnen. Die Nummer vier der Welt setzte sich am Sonntag im Endspiel des Hallenevents in nur 69 Minuten deutlich mit 6:2, 6:2 gegen die ungesetzte ukrainische Überraschungsfinalistin Marta Kostjuk durch. Damit kürte sich Rybakina zur Nachfolgerin der polnischen Weltranglistenersten Iga Świątek, gegen die sie sich im Halbfinale 6:3, 4:6, 6:3 durchgesetzt hatte. (dpa/jW)