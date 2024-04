Film- und Fernsehproduzenten in Deutschland haben sich gegen Antisemitismus ausgesprochen. »Wir dulden keinen Antisemitismus, Rassismus und keine Form von menschenverachtenden Äußerungen auf unseren Veranstaltungen, im Alltag, am Filmset«, hieß es in einer Mitteilung der Produzentenallianz am Montag. Die Allianz vertritt die Interessen von Hunderten Produktionsfirmen in Deutschland. Hintergrund der Mitteilung des Gesamtvorstandes sei eine allgemein herrschende Sorge vor judenfeindlichen Vorfällen, sagte eine Sprecherin. Entsprechende Vorkommnisse in der Branche seien nicht bekannt. (dpa/jW)