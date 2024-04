Xinhua/IMAGO Am Montag haben sich Dutzende Demonstranten vor dem Hauptquartier der philippinischen Streitkräfte versammelt, um gegen das gleichentags begonnene Militärmanöver »Balikatan 2024« zu protestieren

Am Montag haben sich Dutzende Demonstranten vor dem Hauptquartier der philippinischen Armee »Camp Aguinaldo« in Quezon City versammelt, um gegen das am selben Tag begonnene Militärmanöver »Balikatan 2024« zu protestieren. Sie trugen Plakate (Bild), auf denen es etwa hieß: »Nein zu US-Kriegen und Giftstoffen!« Zudem forderten sie ihre Regierung auf, die Militärabkommen mit den Vereinigten Staaten aufzukündigen. Nach Angaben Manilas werden an den 19tägigen Übungen rund 5.000 philippinische und 11.000 US-amerikanische Soldaten teilnehmen. (jW)