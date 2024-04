ABIR SULTAN/Pool via Reuters Israels Kriegskabinett gibt eine Pressekonferenz (Tel Aviv, 28.10.2023)

Tel Aviv. Israels Ultrarechtsregierung will bei einem möglichen weiteren Angriff auf Iran vermeiden, eine weitere Eskalation des Krieges im Nahen Osten zu provozieren. Das sei das Ergebnis einer Krisensitzung des israelischen Kriegskabinetts am Montag, wie der Sender Channel 12 am gleichen Tag berichtete. Demnach seien bei dem Treffen Optionen für ein Vorgehen gegen Iran erörtert worden, die nicht zu einem Krieg mit der Islamischen Republik führen sollten. Israel beabsichtige, eine mit den USA koordinierte Aktion einzuleiten. Die US-Regierung hatte allerdings zuvor erklärt, sie würde sich Israel bei einem direkten Angriff auf den Iran nicht anschließen.

Der Iran hatte am Samstag abend Israel mit Drohnen und Hyperschallraketen angegriffen. Die Operation wurde offiziell als Reaktion auf die völkerrechtswidrige Zerstörung des iranischen Konsulats in der syrischen Haupstadt Damaskus durch einen mutmaßlich israelischen Luftangriff zwei Wochen zuvor ausgewiesen. Auch Teheran hatte angegeben, den Gegner nicht zu einer Ausweitung der Kampfhandlungen veranlassen zu wollen. Über den Erfolg des Angriffes gibt es unterschiedliche Einschätzungen: Israel berichtet, dass »99 Prozent« der Flugkörper abgefangen worden seien, Iran gibt an, israelische Militärstützpunkte, von denen der Angriff auf Damaskus ausgegangen sei, getroffen zu haben. (Reuters/jW)