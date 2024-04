München. Franz Beckenbauer soll vor der Münchner Allianz-Arena eine Statue bekommen. Im Andenken an die am 7. Januar dieses Jahres verstorbene deutsche Fußballegende soll auf einem Sockel in Form der bayerischen Raute der »Kaiser« in 1,5facher Lebensgröße in einer eleganten Pose als Dirigent des Spiels in Bronze gegossen werden. Dies teilte am Sonntag die Kurt-Landauer-Stiftung mit, die auch eine Statue für den früheren Stürmer Gerd Müller vorangetrieben hatte. Der »Bomber der Nation« war am 15. August 2021 gestorben, im September vergangenen Jahres war die Münchner Vereinsikone mit einer Bronze auf der Esplanade der Allianz-Arena geehrt worden. (dpa/jW)