Hintergrund: Lenindenkmäler in Deutschland

Wenn von deutschen Lenindenkmälern die Rede ist, denken viele automatisch an die DDR. Tatsächlich entstanden jedoch schon viele Jahre vor der Gründung des Arbeiter- und Bauernstaats erste Ehrenmäler. Ende der 1920er Jahre trafen deutsche Kommunisten in der Sowjetunion auf kleine Gedenkstätten in Gebäuden politischer Organisationen mit einer Darstellung Lenins und kommunistischen Symbolen. Nach diesem Vorbild errichteten sie auch hierzulande »Leninecken«. Eine ist heute noch in Halle (Saale) erhalten. Sie wurde 1929 im KPD-Hauptsitz eingeweiht und hat als zentrales Element eine Tonskulptur mit Lenins Konterfei.

Mit der Machtübernahme durch die Nazis begann 1933 die Verfolgung von Kommunisten sowie kommunistischer Symbolik. Es entstanden keine neuen Lenindenkmäler. Die Wehrmacht brachte allerdings zwei Bronzefiguren Lenins als Kriegsbeute aus der UdSSR. Nach der Befreiung Deutschlands wurden sie in Eisleben und Küstrin-Kietz aufgestellt.

In der DDR prägte die Figur Lenins die Gestaltung der öffentlichen Räume mit. Die ersten Gedenkstätten entstanden vor allem an den Orten, an denen sich Lenin während seines Exils aufgehalten hatte, wie Berlin, Leipzig, Stralsund und Sassnitz. 1951 schuf Johannes F. Rogge in Königsee als erster deutscher Bildhauer eine Leninstatue. Zum 100. Geburtstag Lenins kam es 1970 zur Errichtung einer ganzen Reihe von Leninmonumenten in verschiedenen Städten und Gemeinden. Als Relief, Büste und Standbild war Lenin nun fester Bestandteil der DDR-Denkmallandschaft.

In der BRD hingegen kam es lediglich zur Einweihung einer Bronzetafel in München, wo Lenin einige Monate gelebt hatte. Im Jahr 1968 wurde sie an seiner einstigen Wohnung angebracht, als ein symbolischer Akt der Gastfreundschaft für Besucher der bevorstehenden Olympischen Sommerspiele, insbesondere für jene aus den Ländern des Warschauer Vertrags. Zwei Jahre später zerstörten jedoch Faschisten die Tafel durch einen Sprengstoffanschlag.

Mit dem Anschluss der DDR an die BRD begann die Phase des großen Denkmalsturms. Dieser Prozess wurde von den Stadtverwaltungen angeführt, die im Laufe der 1990er Jahre eine Art nachträgliche, bürokratisch verordnete Umwälzung in Gang setzten, der die meisten Darstellungen Lenins zum Opfer fielen. Durch verschiedene Zufälle oder auch entschlossene Interventionen einzelner Akteure blieben allerdings einige Dutzend Gedenkstätten unversehrt. Und inzwischen kam es sogar zu Wiederaufstellungen einst entfernter Denkmäler, etwa der Statue in Gera oder der Büste in Potsdam, sowie zur Errichtung neuer Leninmonumente in Berlin, Gelsenkirchen, Klein-Strömkendorf, Lünen und Schalkau. (cg)