Jubiläum des Tages: Nutella

Morgens halb zehn in Deutschland. Nutella­brote landen in Kindermägen, der Rest in den anderen Mülleimern. Es wird dereinst über unser Zeitalter gesagt werden, man verstehe seine Wirrnisse besser, wenn man sich klarmache, dass ganze Generationen ihre Ernährung mit einer Haselnusscreme bestritten, die nach Haselnuss gar nicht schmeckte. Hinter der süßen Fettfront verschwindet jede Nuance. Palmöl leistet Beihilfe. Es könnten auch Mandeln drin sein, niemand würde es merken.

Mama weiß: Wenns nicht schmeckt, muss es wenigstens gesund sein. Wenn es aber schon ungesund ist, sollte es wenigstens schmecken. Nutella tut weder das noch das, nie war Langeweile so ungesund. Doch über Geschmack lässt sich gerade deswegen so gut streiten, weil man darüber nicht streiten kann. Tatsächlich hat eine Haselnusscreme aus Italien geschafft, ins deutsche Kulturerbe einzuziehen. Kein Supermarkt ohne sie. Manuel Neuer schwört, dass er mehr Bälle hält. Lauterbach gibt sie sich intravenös. Im Prenzlauer Berg kommt sie auf Dinkel Toasties, und selbst im echten Osten, wo traditionell Nudossi haust (das vor 1990 tatsächlich nach Haselnuss schmeckte), hat die Creme sich durchgesetzt. Über Jan Ullrich wird erzählt, er habe gern ein 500-Gramm-Glas in die Mikrowelle gestellt und direkt getrunken.

Vielleicht ist die Langeweile das Geheimnis. Nutella verzichtet auf Varianten. Wo bei der Konkurrenz Dark neben White, Kokos neben Crunchy steht, setzt man hier auf die Monotonie des Yeah, Yeah, Yeah. Oder des Bäh, Bäh, Bäh. Süß, massig, strukturlos. Ein Psychogramm auf Brot. Heute wird Nutella 60 Jahre alt. Am 20. April 1964 lief in Piemont bei einem damals noch kleinen Familienbetrieb namens Ferrero das erste Glas vom Band. Ich werde drauf anstoßen – mit einem Glas Nutella. Weils trotz allem ziemlich geiles Zeug ist.