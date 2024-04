Anna Jörke/jW

Aus der Ohnmacht der ersten Monate nach Beginn des Gazakriegs zurückgefunden hat die Spoken-Word-Künstlerin Faten El-Dabbas, die am Donnerstag abend unter dem Titel »Lebens(T)räume. Zwischen Gaza und Berlin« ihre Texte in der jW-Maigalerie vortrug. In ihrer Dichtung verarbeitet sie sowohl das Leid des palästinensischen Volkes, als auch ihre Erfahrungen als arabisch-muslimische Frau in Deutschland. Keine leichte Kost also, aber gebannt verfolgt von den 40 Besuchern und nur unterbrochen vom nicht weniger lyrischen Spiel Orhan Şenels auf dem Kanun. (jW)