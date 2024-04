Berlin. Der Gesetzentwurf zur Sportförderung sorgt bei Athleten und Trainern weiter für Kritik. Der Berufsverband der Trainerinnen und Trainer im deutschen Sport und die »Athleten Deutschland« forderten am Donnerstag gemeinsam Bund und Länder zu einem besseren Schutz und zu mehr Absicherung auf. Fragen der sozialen Absicherung kämen im vorgelegten Entwurf zu kurz, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Eine unabhängige Vertretung in den Aufsichtsgremien der geplanten Leistungssportagentur werde sogar verhindert. (sid/jW)