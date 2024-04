Das Foto einer trauernden Palästinenserin, die ihre im Krieg getötete kleine Nichte im Arm hält, ist am Donnerstag mit dem World Press Photo Award 2024 ausgezeichnet worden. Das Bild wurde von dem Fotografen Mohammed Salem der Nachrichtenagentur Reuters aufgenommen und zeigt Inas Abu Maamar mit dem Leichnam der fünfjährigen Saly. Saly war gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester getötet worden, als im Oktober eine Rakete ihr Haus in Khan Junis im Gazastreifen traf. Das kleine Mädchen auf dem Bild ist in ein weißes Leichentuch gehüllt, das Gesicht der nach vorn gebeugten Frau ist nicht zu sehen. »Es war ein eindringlicher und trauriger Moment, und ich hatte das Gefühl, dass das Bild das allgemeine Gefühl dessen, was im Gazastreifen passiert, ausdrückt«, zitierte die niederländische Stiftung World Press Photo, die den Wettbewerb organisiert, den Fotografen. Das Bild entstand zehn Tage nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023.(AFP/jW)