Mannheim. Handballbundesligist Rhein-Neckar Löwen wird offenbar von einem Finanzskandal erschüttert. »Wir haben in den Bereichen Finanzen und Vertrieb in den vergangenen Wochen bei Überprüfungen leider erhebliche Unregelmäßigkeiten feststellen müssen. Nicht nur schlichte Fehler, das kann überall vorkommen, sondern Täuschungen und unwahre Darstellungen in unseren Büchern«, räumte Geschäftsführerin Jennifer Kettemann auf der Klubhomepage ein. (dpa/jW)