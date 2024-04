Rolf Vennenbernd/dpa

Als Aktivisten am Mittwoch gegenüber vom Hotel Atlantic in Münster dieses Transparent in den Bäumen vertäuten, begann dort die Verkehrsministerkonferenz. Ganz oben auf der Tagesordnung stand ein Bericht des Bundesministers zur »verkehrspolitischen Lage«. Der dafür zuständige FDP-Dienstherr Volker »Klimakrise statt Fahrverbote« Wissing war allerdings gar nicht erst angereist. Das Treffen mit den Kollegen der Länder schien ihm nicht wichtig genug. Und so überließ er die »leeren Worte und Versprechen« zwei Staatssekretären. (jW)