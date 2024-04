Stephanie Lecocq/REUTERS

Drei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris erhöht die CGT den Druck auf die Regierung. Am späten Montag nachmittag demonstrierten Hunderte Gewerkschaftsmitglieder aus verschiedenen Branchen in der französischen Hauptstadt für bessere Arbeitsbedingungen während des Großereignisses. »Die Beschäftigten sollen auf ihren Sommerurlaub verzichten und ohne Lohnausgleich sonntags arbeiten«, sagte CGT-Generalsekretärin Sophie Binet vor den Demonstranten. »Das werden wir nicht zulassen!« Notfalls werde auch während der Spiele gestreikt. (jW)