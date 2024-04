Auf dem Gelände des Hauses von Rapper Capital Bra in Brandenburg hat es ein Feuer gegeben – die Polizei ermittelt. Der Musiker berichtete am Sonntag, dass das Auto seiner Frau abgebrannt, ihm und seiner Familie aber nichts passiert sei. »Heute nacht wurde das Auto von meiner Frau abgefackelt, genau neben meinem Haus«, erklärte der Berliner bei Instagram. »Man wollte genau das Haus angreifen.« Er sagte: »Egal, wer das war: Alles kommt zurück, merk dir das!« Rauch sei ins Zimmer seiner Tochter gelangt. Zuvor berichtete Bild. Die Polizei bestätigte, dass es auf dem Gelände des Hauses eines Künstlers ein Feuer gegeben habe. »Alles weitere ist Gegenstand der Ermittlungen«, sagte ein Sprecher. Niemand sei verletzt. Nach Informationen der dpa wohnt Capital Bra im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Der aus der Ukraine stammende Rapper führte beim Audiostreamingdienst Spotify 2019 und 2020 die Liste der Topkünstler an. Er war zum Beispiel Chartstürmer mit dem gemeinsamen Album »Deutschrap Brandneu« mit Farid Bang. (dpa/jW)