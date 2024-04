US-Präsident: Verzicht auf Auslieferung von Assange möglich

AP Photo/Luca Bruno Unterstützer von Julian Assange bei einer Kundgebung vor dem britischen Konsulat in Mailand (26.3.2024)

Washington. Die USA verzichten möglicherweise auf eine Strafverfolgung des in Großbritannien inhaftierten Journalisten Julian Assange wegen angeblichen Geheimnisverrats. US-Präsident Joseph Biden sagte am Mittwoch auf die Frage eines Reporters: »Wir ziehen es in Erwägung.« Der Anwalt von Assange wertete die Äußerungen des US-Präsidenten als sehr ermutigend. Die USA werfen Assange vor, dass auf der Plattform WikiLeaks vertrauliche Dokumente veröffentlicht worden seien. Sie fordern von Großbritannien die Auslieferung des 52jährigen. Der australische Ministerpräsident Anthony Albanese fordert die Rückkehr des australischen Journalisten, der auch von einer internationalen Solidaritätsbewegung unterstützt wird, in seine Heimat. (Reuters/jW)