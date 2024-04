Südafrika: Jacob Zuma für Parlamentswahlen zugelassen

REUTERS/Rogan Ward Allianz am Tshirt

Johannesburg. Das südafrikanische Wahlgericht hat am Dienstag entschieden, dass der 81-Jährige Jacob Zuma für die bevorstehenden Wahlen im Land kandidieren kann. Damit wurde die Entscheidung der Wahlbehörden aufgehoben, die ihn wegen einer früheren Verurteilung ausgeschlossen hatte. Das Wahlgericht entschied zugunsten des 81-jährigen Zuma, der an der Spitze der Partei uMkhonto we Sizwe (MK) steht.

In Südafrika werden am 29. Mai Parlamentswahlen abgehalten. Zumas Antritt könnte dazu führen, dass der ANC sein schlechtestes Ergebnis seit drei Jahrzehnten erreicht. Ohne parlamentarische Mehrheit wäre dieser dazu gezwungen, nach Koalitionspartnern zu suchen, um an der Macht zu bleiben. (AFP/jW)